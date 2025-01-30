В СПЧ назвали индусов хорошей альтернативой трудовым мигрантам из Средней Азии
Хорошей альтернативой трудовым мигрантам из Средней Азии могут стать специалисты из Индии. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Кирилл Кабанов.
По его словам, приезжающие из Средней Азии «в 99% случаев не имеют никакой квалификации», а в Индии «можно подобрать квалифицированных специалистов».
«Индия готова предложить нам рабочую силу... это будет организованный завоз... Они будут приезжать к конкретному работодателю на конкретную работу», - отметил Кабанов.
Он добавил, что данное направление «надо развивать».
Ранее президентРФ Владимир Путин заявил о необходимости создавать условия для переезда в Россию специалистов из дальнего зарубежья, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru