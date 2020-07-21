Новости за ночь: Полёты за границу возобновятся из шести городов

На первом этапе возобновления международного авиасообщения полёты за границу будут возможны только из шести российских городов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо главы Росавиации Александра Нерадько, которое он направил в правительство 8 июля.

Города выбраны по географическому принципу: для каждого макрорегиона – один транспортный хаб, рассказал источник издания в одном из аэропортовых холдингов. Это Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Владивосток.

Как отмечается в публикации, идея ограничить число городов для международного авиасообщения на первом этапе снятия ограничений принадлежит Роспотребнадзору, который таким образом хочет минимизировать риски распространения коронавируса COVID-19.