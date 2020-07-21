Новости за ночь: Полёты за границу возобновятся из шести городов

На первом этапе возобновления международного авиасообщения полёты за границу будут возможны только из шести российских городов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо главы Росавиации Александра Нерадько, которое он направил в правительство 8 июля.

Города выбраны по географическому принципу: для каждого макрорегиона – один транспортный хаб, рассказал источник издания в одном из аэропортовых холдингов. Это Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Владивосток.

Как отмечается в публикации, идея ограничить число городов для международного авиасообщения на первом этапе снятия ограничений принадлежит Роспотребнадзору, который таким образом хочет минимизировать риски распространения коронавируса COVID-19.

Перечислены страны, с которыми Россия возобновит авиасообщение

Роспотребнадзор будет согласовывать с Росавиацией и МИД список стран, с которыми можно возобновить международное сообщение из указанных городов. На втором этапе Роспотребнадзор будет раз в две недели называть страны, полёты в которые возможны из любого международного аэропорта России, утверждают «Известия».

Дата возобновления полётов за границу всё ещё не определена.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АэропортыАвиаперелетыРосавиация
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