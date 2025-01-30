В Совфеде призвали продлить льготный проезд по платным трассам для электрокаров

В письме на имя главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова он указал, что объёмы производства электромобилей в России ещё не способны удовлетворить спрос, поэтому россиянам приходится покупать электрокары зарубежного производства.

«Просим рассмотреть возможность в 2025 году... предоставить право бесплатного проезда по платным дорогам на электромобилях иностранного производства семьям с детьми», - гвоорится в документе.

Также Кутепов уточнил, что речь идёт об иностранных электркарах, приобретённых до 1 января 2025 года.

Ранее председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры Ия Гордеева заявила «Радиоточке НСН», что увеличение ввозных пошлин и утильсбора обрушило спрос на электромобили в России.

