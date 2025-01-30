В Совфеде призвали продлить льготный проезд по платным трассам для электрокаров
Льготный проезд по платным дорогам следует распространить для всех электромобилей, независимо от страны производства. Как сообщает РИА Новости, с таки предложением выступил глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов.
В письме на имя главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова он указал, что объёмы производства электромобилей в России ещё не способны удовлетворить спрос, поэтому россиянам приходится покупать электрокары зарубежного производства.
«Просим рассмотреть возможность в 2025 году... предоставить право бесплатного проезда по платным дорогам на электромобилях иностранного производства семьям с детьми», - гвоорится в документе.
Также Кутепов уточнил, что речь идёт об иностранных электркарах, приобретённых до 1 января 2025 года.
Ранее председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры Ия Гордеева заявила «Радиоточке НСН», что увеличение ввозных пошлин и утильсбора обрушило спрос на электромобили в России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru