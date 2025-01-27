Польский министр призвал к бойкоту машин Tesla
Польские граждане не должны больше покупать электромобили Tesla. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил министр спорта и туризма Польши Славомир Нитрас.
Комментируя слова владельца компании Илона Маска о том, что современные немцы не должны чувствовать вину за преступления нацистов, он указал, что надо ответить на них «потребительским бойкотом».
По словам министра, американский миллиардер, в отличие от жителей Европы, вероятно, не чувствует угрозы возрождения фашизма.
«Любой нормальный житель Европы, который помнит, что произошло восемьдесят лет назад, не может равнодушно на это смотреть. Это гидра, которая может возродиться», - заключил Нитрас.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что слова Маска «звучали слишком знакомо и зловеще», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru