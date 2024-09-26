В Совфеде предложили давать дополнительные баллы матерям при поступлении в вуз

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов обратился к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову с предложением ввести дополнительные баллы при поступлении в вузы для женщин, родивших ребенка в течение года до подачи документов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо сенатора.

Сенатор также отметил, что данная мера не потребует дополнительных финансовых затрат и станет шагом в поддержку рождаемости, помогая предотвратить прерывание беременности.

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В своем письме Кутепов напомнил, что в последние годы в системе образования были приняты меры для стимулирования рождаемости. В частности, он привел в пример возможность перевода женщин, родивших ребенка во время учебы, на бюджетное обучение и создание инфраструктуры для матерей с детьми в государственных вузах.

По действующим правилам, вузы уже учитывают индивидуальные достижения абитуриентов, такие как спортивные успехи и победы в олимпиадах, добавляя до 10 баллов к итоговым результатам ЕГЭ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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