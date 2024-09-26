В Совфеде предложили давать дополнительные баллы матерям при поступлении в вуз

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов обратился к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову с предложением ввести дополнительные баллы при поступлении в вузы для женщин, родивших ребенка в течение года до подачи документов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо сенатора.

Сенатор также отметил, что данная мера не потребует дополнительных финансовых затрат и станет шагом в поддержку рождаемости, помогая предотвратить прерывание беременности.