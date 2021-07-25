В Совфеде намерены обеспечить пациентов с болезнями сердца бесплатными лекарствами
Пациентов с отдельными заболеваниями сердца в Совете Федерации предложили включить в список больных, которым положены необходимые медикаменты бесплатно. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на документ, направленный в Минздрав России.
Предложение касается россиян с ишемической болезнью сердца, хронической сердечной недостаточностью, фибрилляцией предсердий, а также прошедших через стентирование периферических артерий, сообщает Lenta.ru.
«Основные проблемы в этой сфере связаны с отсутствием единой службы оказания медпомощи пациентам именно с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, дефектами маршрутизации, низким охватом диспансерным наблюдением, отсутствием льготного лекарственного обеспечения на амбулаторном этапе после выхода из стационара», — пояснила заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко.
Врач-ангионевролог, руководитель службы «СТОП-Инсульт», профессор Евгений Широков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал о риске инфарктов, инсультов, нервных расстройств и других осложнений у переболевших короновирусом.
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