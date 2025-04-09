Попадание «корейцев», «китайцев», а также российского автопрома объясняется их массовостью и привлекательностью, грузовики же стали угонять из-за роста контроля государства за утилизационным сбором и таможенными платежами, а следовательно, и подорожания автомобилей. Об этом НСН заявил член правления Союза автосервисов, заместитель генерального директора компании «ЕвроАвто» Илья Плисов.

Издание «Известия» ранее сообщило, что страховщики зафиксировали всплеск угонов автомобилей за январь-март 2025 года, причем обычно злоумышленники идут на это для разбора транспортных средств на дефицитные запчасти. По данным издания, чаще всего угоняют автомобили марок Hyundai, Kia, Lada, Chery и Haval. Новый тренд — угоны грузовиков, особенно китайских марок FAW и Shacman, которые активно используются в логистике и сельском хозяйстве. Чаще всего угоны совершались в Амурской области, Дагестане и Москве. Плисов объяснил, почему в рейтинг попали именно эти модели.