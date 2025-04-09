Автосервисы объяснили, почему «корейцы» и Lada стали самыми угоняемыми авто

Сегодня в России не наблюдается дефицита и удорожания автозапчастей, кроме того, крайне маловероятно, что автосервисы работают с ворованными автозапчастями, сказал НСН Илья Плисов.

Попадание «корейцев», «китайцев», а также российского автопрома объясняется их массовостью и привлекательностью, грузовики же стали угонять из-за роста контроля государства за утилизационным сбором и таможенными платежами, а следовательно, и подорожания автомобилей. Об этом НСН заявил член правления Союза автосервисов, заместитель генерального директора компании «ЕвроАвто» Илья Плисов.

Издание «Известия» ранее сообщило, что страховщики зафиксировали всплеск угонов автомобилей за январь-март 2025 года, причем обычно злоумышленники идут на это для разбора транспортных средств на дефицитные запчасти. По данным издания, чаще всего угоняют автомобили марок Hyundai, Kia, Lada, Chery и Haval. Новый тренд — угоны грузовиков, особенно китайских марок FAW и Shacman, которые активно используются в логистике и сельском хозяйстве. Чаще всего угоны совершались в Амурской области, Дагестане и Москве. Плисов объяснил, почему в рейтинг попали именно эти модели.

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«Точной аналитики целей угонов не существует. Зарабатывать деньги на краже автомобиля можно двумя способами: разбирая на запчасти и продавая “под документы” автомобиль целиком. Рейтинг самых угоняемых марок вполне объясним: целями угонщиков становятся самые распространенные автомобили, а Hyundai, Kia и Lada — самая значимая часть автопарка. Такие автомобили легче продать и легче найти незащищенную жертву. Chery и Haval, в свою очередь, попали в перечень, потому что это новинки, которые пользуются повышенным спросом», — сказал Плисов.

Собеседник НСН также добавил, что тренд на угоны грузовых автомобилей объясняется усиленным контролем со стороны государства за таможенными платежами и утилизационным сбором, а следовательно, существенным подорожанием, в частности, грузовых автомобилей.

«За последние пару лет государство усилило контроль за таможенными платежами и утилизационным сбором, сегодня Минпромторг регулярно обновляет “Перечень сведений ФТС России для целей исчисления утилизационного сбора”. Государственные меры и рост курса валют в предыдущие два года привел к заметному подорожанию всех видов автомобилей, включая грузовые, что в свою очередь формирует дополнительный криминальный интерес к отрасли», — отметил эксперт.

В заключение Плисов опроверг рост цен на автозапчасти и сокращение их доступности в течение последнего года.

«Цены и доступность запчастей стабильны на протяжении последнего года. Мы это видим и по закупочным ценам, и по ассортименту оптовиков, и по расчетам Российского союза автостраховщиков. Чем реже встречается модель на рынке, тем сложнее и дольше достать для неё какие-то нерасходные запчасти. Что же касается автосервисов, вряд ли они осознанно работают с криминальными запчастями. Как правило, их реализуют через интернет как “честные”», — подытожил он.

Ранее учредитель Федерального сервиса «Угона.нет» Алексей Курчанов заявил, что автоугонщики начали использовать новое оборудование, которое может дистанционно имитировать штатный ключ автомобиля. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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