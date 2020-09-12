Союз архитекторов предложил разработать концепции Мавзолея без Ленина
Конкурс на лучшую концепцию нового применения Мавзолея В. И. Ленина на Красной площади в Москве объявил Союз архитекторов России.
«Цель конкурса – создание банка идей по реиспользованию Мавзолея — безусловного шедевра архитектуры ХХ века», — цитирует сообщение Газета.ru
Участникам конкурса нужно предложить идеи использования Мавзолея в качестве музея, экспозиция которого будет посвящена его созданию и строительству. Требуется также создать маршрут между Мавзолеем и Музеем русской архитектуры на улице Воздвиженка. Конкурсантам потребуется создать фор-эскиз проекта.
Предполагается, что за победу будут бороться профессионалы: дипломированные архитекторы и авторские коллективы, художники, дизайнеры и студенты, - а также любители из России и стран СНГ.
Известно, что заявки можно подать до 19 октября. Работы победителей представят на XXVIII Международном архитектурном фестивале «Зодчество» в «Гостином дворе с 11 по 13 ноября. Победителя определят в последний день экспозиции, 13 ноября.
Ранее запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с НСН занял примирительную позицию в вечном споре сторонников и противников мавзолея вождя мирового пролетариата, но предложил «отделить мух от котлет». По мнению Кураева, власти должны определиться: главная площадь страны – это некрополь или место для торжеств и развлечений.
«Это вопрос вкуса. Если вы хотите сохранять Красную площадь в качестве некрополя, то насколько уместно будет на ней громыхание танков, танцы и хоккейные соревнования», - подметил Кураев в интервью НСН.
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