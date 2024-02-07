В Сочи высадили цитрусовые деревья в честь десятилетия Олимпиады-2014

Так, молодые деревья высадили в парке «Ривьера», отмечает ТАСС. В церемонии участвовали и спортсмены из Белоруссии.

Всего олимпийцы посадили десять деревьев, в том числе экзотические виды - помело и кумкват.

Ранее олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Татарева охарактеризовала фразой «неравноправие существует» условия допуска российских атлетов на Игры-2024, которые выдвинул Международный олимпийский комитет, отмечает «Радиоточка НСН».

