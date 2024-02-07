В Сочи высадили цитрусовые деревья в честь десятилетия Олимпиады-2014

Призеры зимних Олимпийских игр 2014 года высадили в Сочи цитрусовые деревья в честь юбилея соревнований, сообщает ОТР.

ОКР обжалует лишение российских фигуристов золота Олимпиады-2022

Так, молодые деревья высадили в парке «Ривьера», отмечает ТАСС. В церемонии участвовали и спортсмены из Белоруссии.

Всего олимпийцы посадили десять деревьев, в том числе экзотические виды - помело и кумкват.

Ранее олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Татарева охарактеризовала фразой «неравноправие существует» условия допуска российских атлетов на Игры-2024, которые выдвинул Международный олимпийский комитет, отмечает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОлимпиадаСочиСочи-2014

Горячие новости

Все новости

партнеры