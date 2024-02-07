В Сочи высадили цитрусовые деревья в честь десятилетия Олимпиады-2014
Призеры зимних Олимпийских игр 2014 года высадили в Сочи цитрусовые деревья в честь юбилея соревнований, сообщает ОТР.
Так, молодые деревья высадили в парке «Ривьера», отмечает ТАСС. В церемонии участвовали и спортсмены из Белоруссии.
Всего олимпийцы посадили десять деревьев, в том числе экзотические виды - помело и кумкват.
Ранее олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Татарева охарактеризовала фразой «неравноправие существует» условия допуска российских атлетов на Игры-2024, которые выдвинул Международный олимпийский комитет, отмечает «Радиоточка НСН».
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