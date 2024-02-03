В Сочи прибыл первый пассажирский рейс, выполненный на Ту-214

Первый рейс, выполненный на самолете Ту-214 после перезапуска регулярных полетов пассажирских лайнеров, прошел успешно, вылетевшее из аэропорта Жуковский воздушное судно приземлилось в Сочи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта курорта.

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«Итого 177 пассажиров прилетели первым рейсом Ту-214 в аэропорт Сочи, пролет прошел успешно», — указали в авиагавани.

Ранее стало известно, что авиакомпания Red Wings со 2 февраля начнет перевозить пассажиров на восстановленных Ту-214, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». На следующей неделе стартует международная программа полетов на этих лайнерах в Ереван и Батуми, позднее будут запущены рейсы в Тель-Авив.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АэропортСамолетыСочи

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