ОАК построит 70 самолетов Ту-214 до 2030 года

Как отметили в госкорпорации, лайнеры уже выпускаются в Казани малой серией, пишет RT.

«Самолет оснащен отечественными двигателями семейства ПС-90, которые сертифицированы, имеют хорошую репутацию и выпускаются серийно. Вмещает 210 пассажиров, его дальность полета - до 6,5 тыс. км, что идеально подходит для перевозок внутри страны», — приводит ТАСС сообщение Ростеха.

Лайнеры отличаются повышенной надежностью, отмечает Ura.ru. Благодаря этому Ту-214 стал базовой моделью для лайнеров, которые используются в рамках договора «Открытое небо». Кроме того, такие самолеты составляют основу парка обеспечивающего авиаперевозки государственных деятелей специального летного отряда «Россия».

