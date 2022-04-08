ОАК построит 70 самолетов Ту-214 до 2030 года
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует построить 70 самолетов Ту-214 до 2030 года, сообщает Ростех.
Как отметили в госкорпорации, лайнеры уже выпускаются в Казани малой серией, пишет RT.
«Самолет оснащен отечественными двигателями семейства ПС-90, которые сертифицированы, имеют хорошую репутацию и выпускаются серийно. Вмещает 210 пассажиров, его дальность полета - до 6,5 тыс. км, что идеально подходит для перевозок внутри страны», — приводит ТАСС сообщение Ростеха.
Лайнеры отличаются повышенной надежностью, отмечает Ura.ru. Благодаря этому Ту-214 стал базовой моделью для лайнеров, которые используются в рамках договора «Открытое небо». Кроме того, такие самолеты составляют основу парка обеспечивающего авиаперевозки государственных деятелей специального летного отряда «Россия».
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