Автомобиль с туристами перевернулся в Сочи

В Сочи автомобиль с туристами в кузове перевернулась в поселке Вардан, сообщает группа «Автомобилисты Сочи».

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Автоавария произошла вечером 13 сентября на улице Львовская. Туристов перевозили в необорудованном кузове. По неизвестным причинам водитель съехал с проезжей части и перевернул автомобиль на бок.

По словам очевидцев, находившиеся в машине люди были раскиданы по всей проезжей части. В результате ДТП есть пострадавшие. Их точное количество выясняется.

Ранее в Марий Эл произошло смертельное ДТП с пятью машинами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ДТПСочи

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