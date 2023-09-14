Автомобиль с туристами перевернулся в Сочи

Автоавария произошла вечером 13 сентября на улице Львовская. Туристов перевозили в необорудованном кузове. По неизвестным причинам водитель съехал с проезжей части и перевернул автомобиль на бок.

По словам очевидцев, находившиеся в машине люди были раскиданы по всей проезжей части. В результате ДТП есть пострадавшие. Их точное количество выясняется.

Ранее в Марий Эл произошло смертельное ДТП с пятью машинами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

