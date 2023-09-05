В Сочи бойцовские собаки напали на женщину и отгрызли ей ухо
5 сентября 202301:30
В Сочи собаки набросились на женщину и оторвали ей ухо, сообщает Telegram-канал «ЧП. Сочи».
Инцидент произошел на Измайловской улице. Три пса были без намордников. На помощь женщине бросился мужчина, которому не сразу удалось отогнать животных.
Женщина получила травмы: собаки оторвали ей ухо и прокусили руку. Пострадавшая госпитализирована.
Ранее в Махачкале отловили часть собак, покусавших мальчика, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В МОК призвали допустить к Олимпиаде не поддерживающих СВО россиян
- В Сочи бойцовские собаки напали на женщину и отгрызли ей ухо
- Песков: Имена иностранных гостей ВЭФ будут известны на днях
- Путин поручил правительству подготовить меры для стимулирования аренды авто
- Власти не стали эвакуировать застрявших в пустыне участников Burning Man
- Канье Уэсту с супругой пожизненно запретили кататься на гондолах в Венеции
- Кулеба исключил смягчение позиции Киева по зерновой сделке
- Российским пловцам разрешили участвовать в турнирах в нейтральном статусе
- СМИ: в Москве нашли БПЛА кустарного производства
- Handelsblatt: бойцы ВСУ подрываются на минах времен Второй мировой войны
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru