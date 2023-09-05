В Сочи бойцовские собаки напали на женщину и отгрызли ей ухо

В Сочи собаки набросились на женщину и оторвали ей ухо, сообщает Telegram-канал «ЧП. Сочи».

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Инцидент произошел на Измайловской улице. Три пса были без намордников. На помощь женщине бросился мужчина, которому не сразу удалось отогнать животных.

Женщина получила травмы: собаки оторвали ей ухо и прокусили руку. Пострадавшая госпитализирована.

Ранее в Махачкале отловили часть собак, покусавших мальчика, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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