Как с курением: Закон о намордниках для бойцовых собак может «пройти мимо» полицейских
Депутат Сергей Леонов в эфире НСН также счел необходимым расширение списка потенциально опасных для человека пород.
Хозяева потенциально опасных для человека собак должны нести ответственность за своих питомцев. Штрафы за нарушение законов – действенная мера, однако на практике полицейские могут закрыть на это глаза, как это происходит с курением в неположенных местах. Таким мнением в эфире НСН поделился депутат от ЛДПР Сергей Леонов.
В России хотят ввести штрафы за выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка до трех тысяч рублей. Законопроект поддержал кабмин, говорится в проекте официального отзыва правительства. По данным Роспотребнадзора, ежегодно нападению со стороны таких собак подвергаются до 450 тысяч человек.
«Если гражданин обратился в административную комиссию с просьбой разобраться, почему такой-то товарищ гуляет с собакой без намордника… Тут, конечно, нужно указывать фамилию, имя, отчество – в основном, соседи будут друг на друга жаловаться. Второй момент – это полиция. Она может это сделать, но вряд ли для них основной целью будет ходить по городу и выискивать нарушителей. Это как с курением в неположенных местах – кто должен штрафовать за это? Конечно, сотрудники полиции. Но на практике они это делают крайне редко», - сказал Леонов.
К слову, в утвержденном правительством еще в 2019 году списке таких опасных собак - 12 пород, включая питбульмастифов, акбашей, амбульдогов, волко-собачьи гибриды.
Депутат отметил, что этот список должен быть расширен при содействии кинологов.
«Список нужно расширять. Но для того, чтобы принимать такие решения, необходимо советоваться с кинологами и теми, кто занимается исследованиями собак. Перечень не такой уж и большой на данный момент, но в целом, на наш взгляд, его необходимо расширять. Крупные, агрессивные собаки должны быть под контролем человека, и хозяин должен нести за них ответственность», - подытожил собеседник НСН.
Ранее Госдума приняла закон о запрете на самовыгул собак и кошек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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