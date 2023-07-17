Как с курением: Закон о намордниках для бойцовых собак может «пройти мимо» полицейских

В России хотят ввести штрафы за выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка до трех тысяч рублей. Законопроект поддержал кабмин, говорится в проекте официального отзыва правительства. По данным Роспотребнадзора, ежегодно нападению со стороны таких собак подвергаются до 450 тысяч человек.

«Если гражданин обратился в административную комиссию с просьбой разобраться, почему такой-то товарищ гуляет с собакой без намордника… Тут, конечно, нужно указывать фамилию, имя, отчество – в основном, соседи будут друг на друга жаловаться. Второй момент – это полиция. Она может это сделать, но вряд ли для них основной целью будет ходить по городу и выискивать нарушителей. Это как с курением в неположенных местах – кто должен штрафовать за это? Конечно, сотрудники полиции. Но на практике они это делают крайне редко», - сказал Леонов.

К слову, в утвержденном правительством еще в 2019 году списке таких опасных собак - 12 пород, включая питбульмастифов, акбашей, амбульдогов, волко-собачьи гибриды.

Депутат отметил, что этот список должен быть расширен при содействии кинологов.

«Список нужно расширять. Но для того, чтобы принимать такие решения, необходимо советоваться с кинологами и теми, кто занимается исследованиями собак. Перечень не такой уж и большой на данный момент, но в целом, на наш взгляд, его необходимо расширять. Крупные, агрессивные собаки должны быть под контролем человека, и хозяин должен нести за них ответственность», - подытожил собеседник НСН.

Ранее Госдума приняла закон о запрете на самовыгул собак и кошек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

