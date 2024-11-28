В Смоленской области запретили продажу спиртного на первых этажах жилых домов

«Нормативный акт вступит в законную силу с 1 апреля 2025 года», - рассказал губернатор Василий Анохин.

По его словам, исключение будет сделано для ресторанов и кафе, которые строго соответствуют ГОСТу. Кроме того, в законе определены три даты, когда продажа спиртных напитков будет полностью запрещена: 1 июня, последняя суббота июня и 1 сентября.

Ранее в Забайкальском крае ввели запрет на продажу алкоголя 9 мая, Telegram-канал «Радиоточка НСН».

