В Смоленской области запретили продажу спиртного на первых этажах жилых домов
Депутаты законодательного собрания Смоленской области приняли закон, запрещающий торговлю алкоголем в магазинах, расположенных на первых этажах жилых домов, сообщает «Российская газета».
«Нормативный акт вступит в законную силу с 1 апреля 2025 года», - рассказал губернатор Василий Анохин.
По его словам, исключение будет сделано для ресторанов и кафе, которые строго соответствуют ГОСТу. Кроме того, в законе определены три даты, когда продажа спиртных напитков будет полностью запрещена: 1 июня, последняя суббота июня и 1 сентября.
Ранее в Забайкальском крае ввели запрет на продажу алкоголя 9 мая, Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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