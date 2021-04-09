В Словакии заявили о высокопоставленных врагах «Спутник V»

В Словакии у российской вакцины «Спутник V» нашлось много высокопоставленных врагов, которые делали все для того, чтобы не допустить ее использования, заявил вице-премьер республики Игорь Матович.

Словакию попросили вернуть партию вакцины «Спутник V»

Накануне словацкая газета Denník N сообщила, что закупленная у России вакцина, как выяснил местный медицинский регулятор, оказалась не той, которую положительно оценил журнал The Lancet. В ответ на это заявление Российский фонд прямых инвестиций попросил правительство Словакии вернуть партию вакцины «Спутник V».

Сразу после начала скандала вице-премьер посетил Москву, где встретился с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. В посольстве России в Словакии скандал назвали частью политически мотивированной кампании по дискредитации препарата в стране. В Кремле заявили, что инцидент «никак не подрывает доверие» к «Спутнику V» в Евросоюзе.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:КоронавирусВакцина
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