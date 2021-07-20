«В штаб к Голиковой»: Песков переадресовал вопрос о почти 30 млн переболевших COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать материалы о том, что истинные масштабы эпидемии коронавируса в РФ в пять раз выше официальных данных.

«Это вопрос в [федеральный оперативный] штаб к [вице-премьеру РФ Татьяне] Голиковой», — заявил Песков в беседе с ТАСС.

Ранее в СМИ появилась публикация, в которой утверждается, что в реестре министерства здравоохранения РФ о заболевших COVID-19 насчитывается уже более 29 млн записей. В оперштабе по борьбе с вирусом объяснили, что в реестр Минздрава вносят данные как о пациентах с коронавирусом, так и о госпитализированных с признаками пневмонии без подтвержденного COVID-19 и сделавших прививку. Согласно данным штаба, опубликованная цифра якобы больных — это число россиян, к началу июля получивших хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19. В Минздраве РФ заявили, что комментарий оперштаба отражает позицию министерства.

По официальным данным, с начала пандемии в России было зарегистрировано более 6 млн случаев заражения COVID-19, отмечает МИР 24. За минувшие сутки в стране зафиксировали 23 770 новых случаев заболевания, сообщает РИА ФАН.

