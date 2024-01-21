В школах Севастополя понедельник объявлен выходным днем
Из-за проблем с водоснабжением в школах и колледжах Севастополя понедельник объявили выходным днем, написал в своем Telegram-канале глава города Михаил Развожаев.
Для родителей, кому не с кем оставить детей, организуют дежурные группы в школах. Детские сады и медицинские учреждения продолжат работать в прежнем режиме.
В Севастополе из-за обильных осадков оказались подтоплены десятки частных домов. Селевые воды хлынули в водозаборы.
В воскресенье силы противовоздушной обороны сбили воздушную цель над акваторией Севастополя, напоминает «Радиоточка НСН».
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