В школах Севастополя понедельник объявлен выходным днем

Из-за проблем с водоснабжением в школах и колледжах Севастополя понедельник объявили выходным днем, написал в своем Telegram-канале глава города Михаил Развожаев.

В Севастополе объявили воздушную тревогу, Крымский мост перекрыли

Для родителей, кому не с кем оставить детей, организуют дежурные группы в школах. Детские сады и медицинские учреждения продолжат работать в прежнем режиме.

В Севастополе из-за обильных осадков оказались подтоплены десятки частных домов. Селевые воды хлынули в водозаборы.

В воскресенье силы противовоздушной обороны сбили воздушную цель над акваторией Севастополя, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШколыСевастополь

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