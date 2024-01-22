В школах Саратовской области отменили уроки из-за морозов

Занятия во всех школах Балаково Саратовской области и прилегающего к нему района отменили во вторник из-за морозов, сообщила администрация района в Telegram-канале.

Отмечается, что речь идет об учениках с 1 по 6 классы. Так, дети получат задания через электронные ресурсы и смогут получить необходимую информацию по плану занятий.

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Ранее стало известно, что более 30 школ и детских садов закрыты на карантин в Северной Осетии из-за эпидситуации, сообщила министр образования и науки республики Элла Алибекова. При этом отмечается, что на данный момент нет необходимости полностью закрывать все школы и детские сады в регионе.

А власти Новосибирской области закрыли на карантин две школы из-за роста ОРВИ в них почти на 30%. Об этом сообщила министр образования региона Мария Жафярова, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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