В школах Саратовской области отменили уроки из-за морозов

Занятия во всех школах Балаково Саратовской области и прилегающего к нему района отменили во вторник из-за морозов, сообщила администрация района в Telegram-канале.

Отмечается, что речь идет об учениках с 1 по 6 классы. Так, дети получат задания через электронные ресурсы и смогут получить необходимую информацию по плану занятий.