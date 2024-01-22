В школах Саратовской области отменили уроки из-за морозов
Занятия во всех школах Балаково Саратовской области и прилегающего к нему района отменили во вторник из-за морозов, сообщила администрация района в Telegram-канале.
Отмечается, что речь идет об учениках с 1 по 6 классы. Так, дети получат задания через электронные ресурсы и смогут получить необходимую информацию по плану занятий.
Ранее стало известно, что более 30 школ и детских садов закрыты на карантин в Северной Осетии из-за эпидситуации, сообщила министр образования и науки республики Элла Алибекова. При этом отмечается, что на данный момент нет необходимости полностью закрывать все школы и детские сады в регионе.
А власти Новосибирской области закрыли на карантин две школы из-за роста ОРВИ в них почти на 30%. Об этом сообщила министр образования региона Мария Жафярова, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: кабмин предложил придумать русскоязычную версию слова «маркетплейс»
- РПЦ раскритиковала логотип 80-летия снятия блокады Ленинграда без креста
- ООН открыла счет в российском банке для операций в рублях
- Бэк-вокалист «Короля и Шута»: Осталась рукопись неизданной песни группы
- Хуситы атаковали грузовое судно ВМС США
- Адвокат Сальникова: Блиновская готова выплатить ФНС только 350 млн рублей
- Маск после посещения Освенцима причислил себя к «вдохновленным евреям»
- В 2023 году в России закрылось рекордно низкое число предприятий
- В школах Саратовской области отменили уроки из-за морозов
- В Санкт-Петербурге выявили два случая оспы обезьян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru