«В семье не без урода». Пескова обидели результаты опроса о работе чиновников

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране есть чиновники, которые плохо работают, сообщает «Интерфакс».

Комментируя опрос Фонда общественного мнения (ФОМ), согласно которому почти три четверти россиян отрицательно оценили работу чиновников, представитель Кремля отметил, что ему, как чиновнику, «такое очень обидно слышать».

«Конечно, в семье не без урода, но чиновники в своем большинстве - это люди, которые работают очень много, честно и действительно на благо страны», - подчеркнул Песков.

При этом пресс-секретарь не стал отрицать, что действительно есть плохие чиновники и из-за их наплевательского отношения к работе, у граждан «создается неверное ощущение».

Также Песков считает, что результаты опроса говорят о «необходимости большей открытости и больших разъяснений в обществе на тему работы чиновника». Представитель Кремля также напомнил, что 65% опрошенных ФОМ желали бы, чтобы их дети работали чиновником.

