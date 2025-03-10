ФАС оштрафовала Сбербанк за ненадлежащую рекламу кредитной карты

Сбербанк был оштрафован за ненадлежащую рекламу кредитной карты. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ.

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В ведомстве уточнили, что речь идёт о телевизионном ролике. В рекламе карты говорилось о платежах без комиссии и бесплатном годовом обслуживании, а также кэшбэке.

«Иные сведения демонстрировались трудным для восприятия способом в течение короткого времени», - указали в ФАС, подчеркнув, что таким образом потребители получали неполную информацию обо всех условиях.

Ранее ФАС оштрафовала «Альфа-Банк» за ненадлежащую рекламу акции с сервисом «Яндекс.Еда», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/
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