ФАС оштрафовала Сбербанк за ненадлежащую рекламу кредитной карты
Сбербанк был оштрафован за ненадлежащую рекламу кредитной карты. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ.
В ведомстве уточнили, что речь идёт о телевизионном ролике. В рекламе карты говорилось о платежах без комиссии и бесплатном годовом обслуживании, а также кэшбэке.
«Иные сведения демонстрировались трудным для восприятия способом в течение короткого времени», - указали в ФАС, подчеркнув, что таким образом потребители получали неполную информацию обо всех условиях.
Ранее ФАС оштрафовала «Альфа-Банк» за ненадлежащую рекламу акции с сервисом «Яндекс.Еда», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Россия не комментирует ситуацию вокруг ее военных баз в Сирии
- Toyota остановила одну линию на заводе в Киото
- Умер актер из «Гарри Поттера» Саймон Фишер-Бекер
- Композитор Зацепин рассказал, как пишет музыку
- Блогера Митрошину на два месяца отправили под домашний арест
- ФАС оштрафовала Сбербанк за ненадлежащую рекламу кредитной карты
- Песков заявил, что конкретных сроков по освобождению Курской области нет
- Уголовное дело возбуждено после наезда такси на остановку в Казани
- В Таиланде гражданина России арестовали по обвинению в хранении наркотиков
- МИД предостерег Британию от эскалации ситуации с посольством
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru