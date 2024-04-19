В Саратовской области отменили парад и салют на 9 мая

Салют на День Победы и торжественное прохождение войск саратовского гарнизона не будут проводить в Саратовской области 9 мая. Об этом написал глава региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

В Крыму отказались от парада и шествия «Бессмертного полка» на 9 мая

«Считаю это правильным, в том числе с точки зрения безопасности. Сразу подчеркну, что участников Великой Отечественной войны поздравим обязательно», — отметил губернатор.

По его словам, соответствующую задачу поставили перед органами власти. Бусаргин добавил, что в регионе сделают акцент на на патриотических мероприятиях для детей и молодежи, как и в прошлом году.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в регионе не будут проводить парад на 9 мая и шествие «Бессмертного полка», напоминает RT.

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ФОТО: Михаил Мокрушин
ТЕГИ:День ПобедыПарадСаратовская Область

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