В Саратовской области отменили парад и салют на 9 мая
Салют на День Победы и торжественное прохождение войск саратовского гарнизона не будут проводить в Саратовской области 9 мая. Об этом написал глава региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.
«Считаю это правильным, в том числе с точки зрения безопасности. Сразу подчеркну, что участников Великой Отечественной войны поздравим обязательно», — отметил губернатор.
По его словам, соответствующую задачу поставили перед органами власти. Бусаргин добавил, что в регионе сделают акцент на на патриотических мероприятиях для детей и молодежи, как и в прошлом году.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в регионе не будут проводить парад на 9 мая и шествие «Бессмертного полка», напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru