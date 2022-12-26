В Саранске заведено дело после убийства мужчины, заступившегося за девушку

В Саранске инициировали уголовное дело после убийства мужчины, заступившегося за девушку, сообщает «РЕН ТВ».

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Злоумышленник задержан. В ночь на 24 декабря 41-летний Владимир Левин отдыхал в кафе. Между ним и 28-летним местным жителем произошла драка. По словам очевидцев, Левин заступился за девушку, которую начал избивать ее бывший парень. В тот же день мужчины встретились для дальнейшего выяснения отношений. Произошла драка, в ходе которой злоумышленник ударил Левина ножом. Мужчина скончался на месте.

В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемого. Следствие устанавливает все обстоятельства преступления.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УбийстваУголовное Дело
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