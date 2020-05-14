В Санкт-Петербурге в разгар мая выпал снег

Санкт-Петербург утром 14 мая накрыл мокрый снег с дождем. Об этом пишет РИА Новости, отмечая, что в некоторых районах северной столицы высота снежного покрова достигла почти сантиметра.

Интернет-пользователи незамедлительно отреагировали на нетипичные для мая осадки. В Сети появились многочисленные сообщения о том, что с такой плохой погодой легче соблюдать режим самоизоляции.

Ранее Москва 24 сообщала, что майский снег выпал в Пскове, Великом Новгороде, Твери и некоторых районах Ленинградской области.

