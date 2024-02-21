В Санкт-Петербурге отменили масочный режим в медицинских и социальных учреждениях

В Санкт-Петербурге заявили об отмене масочного режима в медицинских и социальных учреждениях с 22 февраля, передает ТАСС.

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Как отмечается, решение об этом принял главный государственный санитарный врач по городу.

Своим постановлением он отменил, предыдущее, которое действовало с 20 декабря 2023 года.

Кроме того, отменяется и требование к работодателям, которые должны были при проведении массовых мероприятий обеспечить использование работниками масок.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рекомендовал носить маски в период подъема заболеваемости ОРВИ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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