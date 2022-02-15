В Санкт-Петербурге достигли 100% коллективного иммунитета

15 февраля в России в больницы направили более 20 тысяч больных COVID-19. Короновирус был выявлен у 166 тысяч человек.

Ранее председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что к «омикрону» коллективный иммунитет должен составлять 90%.

