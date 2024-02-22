В РЖД заявили, что решение Литвы не повлияет на транзит поездов в Калининград
Решение Литвы закрыть несколько погранпунктов для России не повлияет на железнодорожное сообщение с Калининградом. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.
Ранее сообщалось, что правительство Литвы с 1 марта запретит россиянам, следующим в Калининградскую область, выходить на станциях Кяна и Кибартай.
По данным российской компании, пассажирские поезда, которые следуют транзитом через территорию Литвы, с марта 2020 года не делают остановок на указанных станциях. Предусмотрены только технические остановки для проверки документов и транзитных виз пассажиров. Поэтому новое решение правительства Литовской Республики не повлияет на существующий порядок транзита поездов
Правительство Литвы также одобрило закрытие двух из четырех работающих КПП на границе с Белоруссией, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Индии на горнолыжном курорте погиб россиянин
- Министр обороны Испании заявила о «реальном риске» нападения России на страну НАТО
- В РЖД заявили, что решение Литвы не повлияет на транзит поездов в Калининград
- Мурашко поручил регионам усилить контроль за работой скорой помощи в праздники
- ВС РФ освободили населенный пункт Победа на донецком направлении
- Меладзе разрешил Брежневой исполнять хиты «ВИА Гры»
- Агрегаторы такси предложили правительству субсидировать закупки автомобилей
- Белоруссия и Россия рассматривают создание совместной программы вооружений
- Медведев призвал не отключаться от внешнего интернета
- Актер Никита Кологривый заявил о своих симпатиях к рэперу Моргенштерну
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru