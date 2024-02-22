В РЖД заявили, что решение Литвы не повлияет на транзит поездов в Калининград

Ранее сообщалось, что правительство Литвы с 1 марта запретит россиянам, следующим в Калининградскую область, выходить на станциях Кяна и Кибартай.

По данным российской компании, пассажирские поезда, которые следуют транзитом через территорию Литвы, с марта 2020 года не делают остановок на указанных станциях. Предусмотрены только технические остановки для проверки документов и транзитных виз пассажиров. Поэтому новое решение правительства Литовской Республики не повлияет на существующий порядок транзита поездов

Правительство Литвы также одобрило закрытие двух из четырех работающих КПП на границе с Белоруссией, передает «Радиоточка НСН».



