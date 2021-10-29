РПЦ высказалась о наказании авторам скандального фото у храма в Москве

В деле таджикского блогера необходимо разбираться, но если состав преступления имеет место быть, то такие поступки должны быть наказаны, заявили в Русской православной церкви (РПЦ).

Таджикский блогер Руслан Бобиев и его подруга Анастасия Чистова, сделавшие скандальное фото на фоне Храма Василия Блаженного, получили 10 месяцев колонии общего режима за совершение правонарушения по статье об оскорблении чувств верующих. Максимальное наказание по ней предусматривает до одного года лишения свободы. Источник отмечает, что это одно из первых уголовных дел по данной статье в Москве.

«Не зная материалов дела, мы не можем определенно судить о тяжести наказания. Но считаем, что, несомненно, закон о защите чувств верующих должен применяться, если таковые преступления имеют место быть», - заявили в РПЦ.