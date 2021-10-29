РПЦ высказалась о наказании авторам скандального фото у храма в Москве
В деле таджикского блогера необходимо разбираться, но если состав преступления имеет место быть, то такие поступки должны быть наказаны, заявили в Русской православной церкви (РПЦ).
Таджикский блогер Руслан Бобиев и его подруга Анастасия Чистова, сделавшие скандальное фото на фоне Храма Василия Блаженного, получили 10 месяцев колонии общего режима за совершение правонарушения по статье об оскорблении чувств верующих. Максимальное наказание по ней предусматривает до одного года лишения свободы. Источник отмечает, что это одно из первых уголовных дел по данной статье в Москве.
«Не зная материалов дела, мы не можем определенно судить о тяжести наказания. Но считаем, что, несомненно, закон о защите чувств верующих должен применяться, если таковые преступления имеют место быть», - заявили в РПЦ.
Ранее Замоскворецким судом Москвы Бобиев был признан виновным в «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Блогер был арестован на 10 суток и получил штраф в размере пяти тысяч рублей. К тому же суд принял решение о выдворении Бобиева из России. Чистова также была арестована.
Скандал разгорелся после того, как таджикский блогер и его подруга сделали неоднозначное фото на фоне храма в центре Москвы. Молодые люди имитировали оральный секс, при этом девушка была одета в куртку с надписью «Полиция». После задержания блогер извинился и пообещал, что больше никогда так не поступит.
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