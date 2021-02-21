В РПЦ поддержали идею о запрете сайта «Миротворец»

Священнослужитель назвал «Миротворец» «инструментом разжигания ненависти и вражды».

«На этом сайте выкладываются личные данные, причем не только граждан Украины, а граждан России и других государств. И выкладываются именно для того, чтобы сделать их мишенью, причем не только для нападок в виртуальном пространстве, но и для вполне реальных действий в реальном пространстве. Поэтому призыв запретить этот ресурс очень правильный», - цитирует его ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что Европарламент одобрил резолюцию по Украине, в том числе запрет деятельности сайта «Миротворец».

Напомним, ресурс был создан в 2014 году по инициативе депутата Верховной Рады Антона Геращенко. На ресурсе публикуются данные о российских журналистах, политиках и общественных деятелях, которые, по мнению Украинских властей, представляют опасность для страны.

