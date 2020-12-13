Убитого бойца из «расстрельного» списка «Миротворца» обнаружили в Ленинградской области

По данным канала, убитый воевал на территории ДНР в составе местной разведроты в период 2014-2015 годов. Военный билет выписан на имя 37-летнего Андрея. На ноге мужчины висит роутер, тело выгнуто в неестественной позе.

«Его ФИО и контактные данные выложены на украинском сайте "Миротворец", в разделе "Найти и наказать"», - говорится в сообщении.

Квартира убитого перевернута вся, вплоть до холодильника. Авторы предполагают, что там «как будто что-то искали».

На месте преступления работает полиция.

Украинский сайт «Миротворец» публикует сведения о журналистах, политиках, актёрах, певцах, деятелях культуры, политиках и других людях. Поводом для попадания в базу достаточно мнения организаторов сайта о том, что они угрожают национальной безопасности Украины или не согласны с официальным Киевом по некоторым вопросам, в том числе о государственной принадлежности Крыма.

