Убитого бойца из «расстрельного» списка «Миротворца» обнаружили в Ленинградской области
В городе Мурино Ленинградской области обнаружили убитого участника боевых действий в ДНР. Мужчина, чье имя значится в расстрельном списке украинского сайта «Миротворец», убит выстрелом в лоб, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
По данным канала, убитый воевал на территории ДНР в составе местной разведроты в период 2014-2015 годов. Военный билет выписан на имя 37-летнего Андрея. На ноге мужчины висит роутер, тело выгнуто в неестественной позе.
«Его ФИО и контактные данные выложены на украинском сайте "Миротворец", в разделе "Найти и наказать"», - говорится в сообщении.
Квартира убитого перевернута вся, вплоть до холодильника. Авторы предполагают, что там «как будто что-то искали».
На месте преступления работает полиция.
Украинский сайт «Миротворец» публикует сведения о журналистах, политиках, актёрах, певцах, деятелях культуры, политиках и других людях. Поводом для попадания в базу достаточно мнения организаторов сайта о том, что они угрожают национальной безопасности Украины или не согласны с официальным Киевом по некоторым вопросам, в том числе о государственной принадлежности Крыма.
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