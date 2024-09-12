В Ростове-на-Дону задержан работник холдинга за попытку взятки УФСБ
В Ростове-на-Дону задержан сотрудник энергетического холдинга, который пытался передать 20 млн рублей сотруднику УФСБ за прекращение проверки предприятия, поставляющего оборудование для нужд СВО, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.
Мужчина был задержан при передаче первой части суммы в размере 10 миллионов рублей в ходе оперативного эксперимента.
Во время задержания он оказал сопротивление и пытался скрыться.
В отношении него возбуждено дело по статье о посредничестве во взяточничестве, а также возбуждено дело против неустановленных руководителей предприятия по статье о даче взятки, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru