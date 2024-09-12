В Ростове-на-Дону задержан работник холдинга за попытку взятки УФСБ

В Ростове-на-Дону задержан сотрудник энергетического холдинга, который пытался передать 20 млн рублей сотруднику УФСБ за прекращение проверки предприятия, поставляющего оборудование для нужд СВО, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

Мужчина был задержан при передаче первой части суммы в размере 10 миллионов рублей в ходе оперативного эксперимента.