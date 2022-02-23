В Россию прибыли более 96 тысяч жителей ДНР и ЛНР
Более 96 тысяч человек эвакуированы из Донецкой и Луганской народных республик Россию. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы МЧС РФ Александр Чуприян.
«Мы фиксируем, что поток чуть уменьшился. Два главы написали на меня письма, что в случае ухудшения оперативной обстановки, количество эвакуированных людей будет полмиллиона», - приводит его слова с селекторного совещания в «Единой России» в Ростове-на-Дону РИА Новости.
Жителей республик разместили в 12 регионах страны, отметил он на совещании.
Чуприян добавил, что список регионов, куда направят эвакуированных из независимых республик, «безусловно, будет расширяться», сообщает «Интерфакс».
Ранее эксперт Ассоциации военных политологов, доктор политических наук, заведующий кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что россияне в основном поддерживают прием беженцев из Донбасса и помогают им: приносят деньги и одежду.
«Наш священный долг – это помочь русским людям устроиться, получить работу, обогреться. Если ситуация с беженцами – это временное явление, то, пожалуйста, они могут вернуться в Донбасс. Если останутся в России – то это будет только польза для решения наших непростых демографических вопросов. Самое главное – есть понимание того, что мы едины, и для нас нет трудностей, которые мы не сможем вместе преодолеть», - подчеркнул он.
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