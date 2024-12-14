В российских детских садах предложили обучать детей истории
Обучение детей истории России и своего региона может начаться с старших группах детских садов, заявил замруководителя Управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Николай Овсиенко.
По его словам, это поможет воспитать в детях любовь к родному краю.
Овсиенко отметил, что идею обучать дошкольников истории уже обсуждали на заседании комиссии по историческому просвещению под руководством Владимира Мединского.
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил о необходимости единых методик работы воспитателей в детских садах по аналогии с единым образовательным пространством в российских школах, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru