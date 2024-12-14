В российских детских садах предложили обучать детей истории

По его словам, это поможет воспитать в детях любовь к родному краю.

Овсиенко отметил, что идею обучать дошкольников истории уже обсуждали на заседании комиссии по историческому просвещению под руководством Владимира Мединского.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил о необходимости единых методик работы воспитателей в детских садах по аналогии с единым образовательным пространством в российских школах, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

