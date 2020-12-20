В России жители смогут наблюдать великое соединение Юпитера и Сатурна

Во время соединения планет они подойдут друг к другу максимально близко, и на Земле жители смогут видеть их как яркую двойную звезду. Астроном отметил, что в этот момент расстояние между планетами составит всего шесть угловых минут. А яркость Юпитера и Сатурна в момент события будет равна -1,9 и + 0,8 звездной величины соответственно. Для сравнения он напомнил, что диаметр полной Луны составляет 30 угловых минут.

Ранее соединение двух планет-гигантов фиксировали 4 марта 1226 года, а в следующий раз оно прогнозируется 15 марта 2080 года.

