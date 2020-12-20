В России жители смогут наблюдать великое соединение Юпитера и Сатурна
Две наиболее ярких планеты Солнечной системы – Юпитер и Сатурн - будут видны в России как двойная звезда вечером 21 декабря. Соединение двух планет лучше всего смогут наблюдать жители южных регионов. Об этом рассказал крымский астроном Александр Якушечкин РИА Новости.
Во время соединения планет они подойдут друг к другу максимально близко, и на Земле жители смогут видеть их как яркую двойную звезду. Астроном отметил, что в этот момент расстояние между планетами составит всего шесть угловых минут. А яркость Юпитера и Сатурна в момент события будет равна -1,9 и + 0,8 звездной величины соответственно. Для сравнения он напомнил, что диаметр полной Луны составляет 30 угловых минут.
Ранее соединение двух планет-гигантов фиксировали 4 марта 1226 года, а в следующий раз оно прогнозируется 15 марта 2080 года.
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