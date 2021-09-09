В России запустили эксперимент по использованию цифровой копии СТС
МВД России совместно с Минцифры запускают эксперимент по использованию цифрового свидетельства о регистрации транспортного средства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.
Отмечается, что речь идет о специальном мобильном приложении, которое будет содержать электронную копию документа.
Так, водители в пилотном режиме смогут предъявить сотруднику ГИБДД цифровую копию свидетельства, которая будет считываться через QR-код.
При этом на время эксперимент водитель должен иметь при себе и оригинал документа на регистрацию авто.
Ранее председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН усомнился в реализации поправок мэра Москвы Сергея Собянина «об усилении ответственности за нарушение тишины и покоя в ночное время» для мотоциклистов и автомобилистов, гоняющих без глушителей или с громкой музыкой.
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