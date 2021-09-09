В России запустили эксперимент по использованию цифровой копии СТС

МВД России совместно с Минцифры запускают эксперимент по использованию цифрового свидетельства о регистрации транспортного средства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

Отмечается, что речь идет о специальном мобильном приложении, которое будет содержать электронную копию документа.

Так, водители в пилотном режиме смогут предъявить сотруднику ГИБДД цифровую копию свидетельства, которая будет считываться через QR-код.

При этом на время эксперимент водитель должен иметь при себе и оригинал документа на регистрацию авто.

Ранее председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН усомнился в реализации поправок мэра Москвы Сергея Собянина «об усилении ответственности за нарушение тишины и покоя в ночное время» для мотоциклистов и автомобилистов, гоняющих без глушителей или с громкой музыкой.

