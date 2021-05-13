В России запретят вылов китов и дельфинов

Он отметил, что закон позволит сохранить животных от истребления. Теперь получить квоту на вылов китов можно будет только после рассмотрения заявки на заседании комиссии по вопросам развития рыбохозяйственного коплекса. В этом году таких разрешений выдано не было.

Ранее Кабмин уже ужесточил требования к правилам вылова белух и косаток для мероприятий различного характера.





