В России запретят вылов китов и дельфинов

Правительство РФ планирует ввести запрет на промышленную добычу китов и дельфинов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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Он отметил, что закон позволит сохранить животных от истребления. Теперь получить квоту на вылов китов можно будет только после рассмотрения заявки на заседании комиссии по вопросам развития рыбохозяйственного коплекса. В этом году таких разрешений выдано не было.

Ранее Кабмин уже ужесточил требования к правилам вылова белух и косаток для мероприятий различного характера.



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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:ПравительствоЭкологияДельфин
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