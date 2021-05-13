В России запретят вылов китов и дельфинов
Правительство РФ планирует ввести запрет на промышленную добычу китов и дельфинов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Он отметил, что закон позволит сохранить животных от истребления. Теперь получить квоту на вылов китов можно будет только после рассмотрения заявки на заседании комиссии по вопросам развития рыбохозяйственного коплекса. В этом году таких разрешений выдано не было.
Ранее Кабмин уже ужесточил требования к правилам вылова белух и косаток для мероприятий различного характера.
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