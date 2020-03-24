В России закрывают клубы, кинотеатры и ТРЦ
Правительство Российской Федерации распорядилось закрыть временно в регионах все кинотеатры, ночные клубы, дисктеки и развлекательные центры. Решение принято в качестве меры противодействия распространению коронавирусной инфекции. Текст распоряжения опубликован на официальном сайте кабинета министров.
Правительство также распорядилось запретить курение кальянов в заведениях общественного питания - ресторанах, барах и кафе.
Глава оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минтрансу ежедневно докладывать о результатах вывоза россиян из-за границы.
Кроме того, Минтрансу и Минпромторгу поручено проанализировать готовность аэропорта в подмосковном Жуковском к приему рейсов из неблагополучных по COVID-19 стран.
Отдельное поручение отдано московским властям – они должны оперативно проработать вопрос доставки граждан, возвратившихся из-за границы в близлежащие регионы.
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