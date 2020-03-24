В России закрывают клубы, кинотеатры и ТРЦ

Нарушителей карантина по каронавирусу в России могут отправить за решётку на 7 лет

В России открыто несколько уголовных дел в отношении граждан, нарушивших карантин

Десятки российских туристов не могут вылететь с Сейшельских островов

Родители школьников могут попросить работодателя о переводе на «удалёнку»

Мужчина отомстил жене, сообщив о её заражении коронавирусом