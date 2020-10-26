В России новый рекорд по числу новых случаев заболевания коронавирусом
В России за минувшие сутки выявлено 17 347 новых случае заболевания коронавирусом, следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 531 224 заболевших, из них умерло 26 269, за последние сутки – 219.
Выздоровело 1 146 096 человек, все еще болеет - 358 859.
В Москве выявлено 5224 новых случаев коронавируса, всего их свыше 400 тысяч, свыше 100 тысяч болеет сейчас. В городе умерло от коронавируса 6442 человека.
В Санкт-Петербурге за сутки выявили 715 случаев, в Подмосковье – почти 500. При этом всего в Петербурге выявили 57,5 тысячи случаев коронавируса, в городе зафиксировано 3,6 тысячи смертей от болезни.
Как отмечают Аргументы недели, меньше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Чечне – 9, в Ненецком и Чукотском автономных округах - соответственно 4 и 1 человек.
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Заразились
1,5 млн+17 347 / сут.
Умерли
26 269+219 / сут.
Выздоровели
115 тыс.+-1 023 913 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru