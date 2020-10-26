В России новый рекорд по числу новых случаев заболевания коронавирусом

В России за минувшие сутки выявлено 17 347 новых случае заболевания коронавирусом, следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 531 224 заболевших, из них умерло 26 269, за последние сутки – 219.

Выздоровело 1 146 096 человек, все еще болеет - 358 859.

В Москве выявлено 5224 новых случаев коронавируса, всего их свыше 400 тысяч, свыше 100 тысяч болеет сейчас. В городе умерло от коронавируса 6442 человека.

В Санкт-Петербурге за сутки выявили 715 случаев, в Подмосковье – почти 500. При этом всего в Петербурге выявили 57,5 тысячи случаев коронавируса, в городе зафиксировано 3,6 тысячи смертей от болезни.

Как отмечают Аргументы недели, меньше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Чечне – 9, в Ненецком и Чукотском автономных округах - соответственно 4 и 1 человек.