СМИ: Росстат потратил 9 млрд рублей на 392 тысячи ненужных планшетов
Росстат в 2011–2020 годах закупил почти 400 тысяч планшетов, при этом использовал только 18 тысяч из них. Об этом пишут Известия со ссылкой на отчет Счетной палаты о целевом использовании бюджетных средств на приобретение имущества ведомством.
В документе указано, что Росстат приобрел 392 тысячи гаджетов на сумму 9,2 млрд рублей для проведения исследований, в частности, переписи населения. Большинство устройств хранится на складах.
Как отметили в пресс-службе Росстата, около 60 тысяч планшетов на базе операционной системы «Аврора», использовавшихся для переписи населения в 2020 году, передают другим органам власти. Например, их будут применять для проверки электронных охотничьих билетов в регионах. При этом часть устройств передадут образовательным, социальным, благотворительным учреждениям и госорганам Курской, Белгородской областей и новых регионов.
Между тем Российский экологический оператор за два года закупил и передал на новые территории 442 единицы спецтехники для обращения с твердыми коммунальными отходами, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru