В России впервые с июня выявили меньше 19 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В России за последние сутки зарегистрировали 18 833 новых случая коронавирусной инфекции, передает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

В стране впервые с 23 июня выявили менее 19 тысяч заболевших, отмечает РЕН ТВ.

Лидерами по суточному приросту заражений стали Московская область (1125), Москва (1105) и Санкт-Петербург (600), пишут Известия. Всего с начала пандемии в стране подтвердили 6 785 374 случая COVID-19.

За минувшие сутки от коронавируса вылечились 18 636 человек, под медицинским наблюдением остаются 1 256 298 пациентов. Общее число выздоровевших от COVID-19 составляет 6 053 503.

При этом в последние 24 часа в России зарегистрировали 794 летальных исхода от коронавирусной инфекции. Количество смертей с начала пандемии достигло 177 614.

