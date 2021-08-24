В России впервые с июня выявили меньше 19 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В России за последние сутки зарегистрировали 18 833 новых случая коронавирусной инфекции, передает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
В стране впервые с 23 июня выявили менее 19 тысяч заболевших, отмечает РЕН ТВ.
Лидерами по суточному приросту заражений стали Московская область (1125), Москва (1105) и Санкт-Петербург (600), пишут Известия. Всего с начала пандемии в стране подтвердили 6 785 374 случая COVID-19.
За минувшие сутки от коронавируса вылечились 18 636 человек, под медицинским наблюдением остаются 1 256 298 пациентов. Общее число выздоровевших от COVID-19 составляет 6 053 503.
При этом в последние 24 часа в России зарегистрировали 794 летальных исхода от коронавирусной инфекции. Количество смертей с начала пандемии достигло 177 614.
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6,8 млн+19 454 / сут.
Умерли
177 тыс.+776 / сут.
Выздоровели
6,0 млн+15 401 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru