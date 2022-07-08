В России возросло число уголовных дел против медиков

Он уверен, что количество возбужденных дел будет расти и дальше, в связи с чем выразил обеспокоенность.

«Статистика судебных решений по уголовным делам в отношении медработников тоже не очень радостная для нас, потому что количество оправдательных приговоров крайне мало и не имеет тенденции к росту», - сказал Лившиц.

Так, сегодня свыше двух тысяч медиков находятся в той или иной стадии уголовного процесса. Это соразмерно полной численности врачей некоторых субъектов страны, например, Астраханской, Белгородской и Пензенской областей.

