В России возросло число уголовных дел против медиков

За последние пять лет в России правоохранители завели в пять раз больше уголовных дел на медработников и приняли в 3,5 раза больше гражданских исков против лечебных организаций. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на главврача Ногинской центральной районной больницы Сергея Лившица.

Путин намерен модернизировать систему оплаты труда медиков

Он уверен, что количество возбужденных дел будет расти и дальше, в связи с чем выразил обеспокоенность.

«Статистика судебных решений по уголовным делам в отношении медработников тоже не очень радостная для нас, потому что количество оправдательных приговоров крайне мало и не имеет тенденции к росту», - сказал Лившиц.

Так, сегодня свыше двух тысяч медиков находятся в той или иной стадии уголовного процесса. Это соразмерно полной численности врачей некоторых субъектов страны, например, Астраханской, Белгородской и Пензенской областей.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
ТЕГИ:Уголовное ДелоМедикиРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры