В России возросло число уголовных дел против медиков
За последние пять лет в России правоохранители завели в пять раз больше уголовных дел на медработников и приняли в 3,5 раза больше гражданских исков против лечебных организаций. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на главврача Ногинской центральной районной больницы Сергея Лившица.
Он уверен, что количество возбужденных дел будет расти и дальше, в связи с чем выразил обеспокоенность.
«Статистика судебных решений по уголовным делам в отношении медработников тоже не очень радостная для нас, потому что количество оправдательных приговоров крайне мало и не имеет тенденции к росту», - сказал Лившиц.
Так, сегодня свыше двух тысяч медиков находятся в той или иной стадии уголовного процесса. Это соразмерно полной численности врачей некоторых субъектов страны, например, Астраханской, Белгородской и Пензенской областей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+3 359 / сут.
Умерли
381 тыс.+52 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 178 / сут.
- Песков: Потенциалы Москвы и Киева совершенно несоизмеримы
- Детский омбудсмен Львова-Белова усыновила подростка из Донбасса
- В России возросло число уголовных дел против медиков
- Sky News: Суд оправдал Блаттера и Платини по делу о мошенничестве
- СМИ: Синдзо Абэ скончался в больнице после покушения
- МИД России назвал покушение на Абэ актом терроризма
- IKEA приостановила распродажу в России
- СМИ: В спецоперации на Украине применяются снаряды «Грань» и «Китолов»
- Совфед запретит доступ в свои здания послу Великобритании в Москве
- Курс доллара на Мосбирже вырос до 61,7 рубля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru