Путин намерен модернизировать систему оплаты труда медиков

О необходимости продумать способы модернизации системы оплаты труда медиков заявил президент РФ Владимир Путин. Он сказал об этом в ходе церемонии открытия медицинских центров в российских регионах.

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«Надо подумать, как выстраивать систему оплаты труда в отрасли в целом. <...> Надо подходить к этому очень аккуратно, внимательно, но я думаю, что нужно выстраивать соответствующим образом», — считает глава государства.

По его словам, в ближайшие дни в регионах дни в регионах России откроют 19 новыъ инфекционных больниц, онкологические диспансеров, поликлиник и ФАПов.

По словам президента, приоритетом для власти является обновление первичного звена здравоохранения в связи с тем, что именно сотрудники поликлиник и ФАПов несут самую большую нагрузку.

Также Владимир Путин в канун празднования Дня медработника в России особо поблагодарил медиков за помощь жителям ДНР, ЛНР и освобожденных территорий Украины в ходе специальной военной операции (СВО), а также всех медработников.

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ФОТО: Павел Сорокин//pexels.com
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