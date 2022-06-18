Путин намерен модернизировать систему оплаты труда медиков
О необходимости продумать способы модернизации системы оплаты труда медиков заявил президент РФ Владимир Путин. Он сказал об этом в ходе церемонии открытия медицинских центров в российских регионах.
«Надо подумать, как выстраивать систему оплаты труда в отрасли в целом. <...> Надо подходить к этому очень аккуратно, внимательно, но я думаю, что нужно выстраивать соответствующим образом», — считает глава государства.
По его словам, в ближайшие дни в регионах дни в регионах России откроют 19 новыъ инфекционных больниц, онкологические диспансеров, поликлиник и ФАПов.
По словам президента, приоритетом для власти является обновление первичного звена здравоохранения в связи с тем, что именно сотрудники поликлиник и ФАПов несут самую большую нагрузку.
Также Владимир Путин в канун празднования Дня медработника в России особо поблагодарил медиков за помощь жителям ДНР, ЛНР и освобожденных территорий Украины в ходе специальной военной операции (СВО), а также всех медработников.
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