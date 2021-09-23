В России вновь зарегистрировали рекордные 820 смертей от COVID-19 за сутки
Рекорд по числу смертей от коронавируса за сутки повторился в России, за последние 24 часа скончались 820 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Столько же летальных исходов было подтверждено 26 августа, напоминает Ura.ru.
Общее число смертей с начала пандемии составило 201 445.
Всего за сутки в стране выявили 21 438 заражений COVID-19, общее число случаев заболевания достигло 7 354 995.
Больше всего пациентов с коронавирусной инфекцией зарегистрировали за сутки в Москве (3445), Санкт-Петербурге (1698), Подмосковье (936).
При этом в России выздоровели 16 567 человек за сутки, 6 558 780 граждан — с начала пандемии.
Накануне за 24 часа в РФ выявили 19 706 случаев коронавируса, 16 102 человека выздоровели, 817 пациентов скончались, отмечает «Свободная пресса».
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Заразились
7,4 млн+21 438 / сут.
Умерли
201 тыс.+820 / сут.
Выздоровели
6,6 млн+16 567 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru