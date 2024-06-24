В России в два раза вырос спрос на эко-отели без интернета
Россияне все чаще выбирают для своего отдыха экологичные отели, которые располагаются в природных заповедниках или в отдаленных зонах, где недоступен интернет, сообщает «Российская газета» со ссылкой на туроператора "Алеан".
Рост спроса по сравнению с прошлым годом составил более 40%. Самые популярные направления в этом сегменте - Краснодарский край (42%), Подмосковье, Владимирская, Тульская, Калужская и Рязанская области (20%), Алтай (13%).
До этого Росстат сообщил, что летать в экономическом классе с начала года стало дороже на 20%, а за неделю с 11 по 17 июня рост цен на билеты составил 3,7%. Также сообщается, что проживание в гостиницах с одной и двумя звёздами стало дороже более чем на 10%, в трёхзвёздочных отелях — на 12,3%, цены в санаториях увеличились почти на 13%.
Чтобы обуздать цены на отдых в гостиницах, необходимо строить новые инфраструктурные комплексы высокого уровня, например, на Каспии, это выгодная инвестиция в будущее, здоровье нации и отдых внутри страны, заявил генеральный директор Арт-Тур Дмитрий Арутюнов «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru