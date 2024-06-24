В России в два раза вырос спрос на эко-отели без интернета

Россияне все чаще выбирают для своего отдыха экологичные отели, которые располагаются в природных заповедниках или в отдаленных зонах, где недоступен интернет, сообщает «Российская газета» со ссылкой на туроператора "Алеан".

Рост спроса по сравнению с прошлым годом составил более 40%. Самые популярные направления в этом сегменте - Краснодарский край (42%), Подмосковье, Владимирская, Тульская, Калужская и Рязанская области (20%), Алтай (13%).