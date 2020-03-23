В России усилят ответственность за нарушение карантина

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин поддержал предложение об усилении ответственности на нарушение режима карантина в связи с распространением коронавируса. С такой инициативой выступила глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попопова.

Мишустин пообещал сделать это в обязательном порядке, открывая заседание президиума Координационного совета при кабинете министров по противодействию распространения коронавирусной инфекции, передает ТАСС.

Как отметил премьер-министр, ситуация с COVID-19 в России не такая сложная, как в ряде стран мира. По словам Мишустина, оперативные ограничительные меры дали возможность выиграть значительное время, отмечает РИА ФАН.

По последним данным штаба, за минувшие сутки в России зарегистрирован 71 новый случай заболевания, общее число инфицированных COVID-19 составило на сегодня 438, 17 человек уже поправились и выписаны из больницы.

