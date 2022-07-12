В Роспотребнадзоре заявили о риске заражения оспой обезьян в России

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что риск заражения оспой обезьян в РФ существует.

В России выявлен первый случай оспы обезьян

По её словам, его можно минимизировать, если следовать определённым правилам.

Она отметила, что инфекция, в основном, распространяется контактным путём, поэтому нужно соблюдать меры предосторожности при контакте с заболевшим.

«Это и использование маски, и социальная дистанция, и, конечно же, гигиена рук», - уточнила Пшеничная.

Ранее вирусолог, руководитель лаборатории особо опасных инфекции центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов заявил, что первыми симптомами оспы обезьян являются высыпания на коже лица и тела, высокая температура, а также тяжелые болезненные ощущения, пишут «Известия».

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ФОТО: Илья Тимин//РИА Новости
ТЕГИ:ИнфекцияБолезньРоспотребнадзор
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