В Роспотребнадзоре заявили о риске заражения оспой обезьян в России

По её словам, его можно минимизировать, если следовать определённым правилам.

Она отметила, что инфекция, в основном, распространяется контактным путём, поэтому нужно соблюдать меры предосторожности при контакте с заболевшим.

«Это и использование маски, и социальная дистанция, и, конечно же, гигиена рук», - уточнила Пшеничная.

Ранее вирусолог, руководитель лаборатории особо опасных инфекции центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов заявил, что первыми симптомами оспы обезьян являются высыпания на коже лица и тела, высокая температура, а также тяжелые болезненные ощущения, пишут «Известия».