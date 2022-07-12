В Роспотребнадзоре заявили о риске заражения оспой обезьян в России
Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что риск заражения оспой обезьян в РФ существует.
По её словам, его можно минимизировать, если следовать определённым правилам.
Она отметила, что инфекция, в основном, распространяется контактным путём, поэтому нужно соблюдать меры предосторожности при контакте с заболевшим.
«Это и использование маски, и социальная дистанция, и, конечно же, гигиена рук», - уточнила Пшеничная.
Ранее вирусолог, руководитель лаборатории особо опасных инфекции центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов заявил, что первыми симптомами оспы обезьян являются высыпания на коже лица и тела, высокая температура, а также тяжелые болезненные ощущения, пишут «Известия».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+3 002 / сут.
Умерли
382 тыс.+48 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 209 / сут.
- Лукашенко заявил, что Запад готовит план нападения на Россию
- Сенатор Джабаров предложил завершить спецоперацию на западе Украины
- В Роспотребнадзоре заявили о риске заражения оспой обезьян в России
- Песков прокомментировал слова Валенсы о сокращении населения РФ
- Психолог объяснила, как морально подготовить ребёнка к первому классу
- Lego решила закрыть бизнес в России
- Синоптик рассказал, когда жара вернется в Москву
- В херсонской ВГА сообщили о 80 пострадавших при ударе ВСУ по Новой Каховке
- Российские военные «Искандерами» уничтожили установки комплекса Harpoon под Одессой
- Путин встретится в Тегеране с Эрдоганом и Раиси
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru