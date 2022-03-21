В России Telegram впервые стал популярнее WhatsApp
Мессенджер Telegram впервые обошел WhatsApp по популярности среди россиян, сообщает пресс-служба «Мегафона».
По данным оператора, за первые две недели марта доля Telegram в объёме трафика увеличилась на 15% - до 63%, по сравнению с аналогичным периодом февраля. Доля WhatsApp сократилась - с 48% до 32%.
«Популярность сервиса выросла на фоне ограничений доступа к другим мессенджерам и социальным сетям», — подчёркивается в исследовании «Мегафона».
Отмечается, что Telegram в настоящее время является самым популярным в 82 из 85 российских регионов, исключение составляют Карачаево-Черкесия, Дагестан и Чеченская республика.
Ранее прокурор в Тверском суде Москвы заявила, что требование запретить в России компанию Meta как экстремистскую организацию не коснётся мессенджера WhatsApp, сообщает RT.
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