В России Telegram впервые стал популярнее WhatsApp

По данным оператора, за первые две недели марта доля Telegram в объёме трафика увеличилась на 15% - до 63%, по сравнению с аналогичным периодом февраля. Доля WhatsApp сократилась - с 48% до 32%.

«Популярность сервиса выросла на фоне ограничений доступа к другим мессенджерам и социальным сетям», — подчёркивается в исследовании «Мегафона».

Отмечается, что Telegram в настоящее время является самым популярным в 82 из 85 российских регионов, исключение составляют Карачаево-Черкесия, Дагестан и Чеченская республика.

Ранее прокурор в Тверском суде Москвы заявила, что требование запретить в России компанию Meta как экстремистскую организацию не коснётся мессенджера WhatsApp, сообщает RT.