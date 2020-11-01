В России стало проще оформить пособие на детей с 3 до 7 лет
В России с 1 ноября станет проще получить пособие на детей в возрасте от трех до семи лет малообеспеченным россиянам. В стране вступает в действие соответствующее распоряжение правительство, подписанное в конце июля премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Чтобы получить детское пособие, родителям не требует предоставлять сведения об алиментах. Эти данные поступят в госорганы через систему межведомственного электронного взаимодействия, уточняет Газета.ru.
Напомним, поручение ввести ежемесячные пособия на детей от трех до семи лет дал президент России Владимир Путин. Выплаты в стране начались с 1 июня 2020 года.
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