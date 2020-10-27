Путин возобновил и продлил на полгода автоматические выплаты на детей
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о продлении до 1 марта 2021 года автоматического начисления ежемесячных выплат на первого и второго ребёнка до 3 лет. Документ появился на официальном портале правовой информации.
Такая практика действовала с 1 апреля в течение шести месяцев. Речь идёт о пособиях на детей при среднедушевом доходе семьи не более двух прожиточных минимумов. Такие выплаты продлевались автоматически ежемесячно.
Однако со 2 октября вновь вступило в силу положение, согласно которому, необходимо подавать заявление по новой, отмечает RT. Сделать это можно через многофункциональный центр предоставления госуслуг или единый портал государственных и муниципальных услуг или при личном обращении.
Меру поддержки решено возобновить с целью ограничения социальных контактов на фоне роста заболеваемости COVID-19.
Кроме того, президент поручил правительству рассмотреть возможность выплаты родителям детей до 7 лет пособий по временной нетрудоспособности в 100% среднего заработка вне зависимости от стажа. Как сообщают «Известия», доклад о выполнении распоряжения должен быть представлен до 1 декабря.
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