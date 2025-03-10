В России создали комиссию Госсовета по вопросам поддержки участников СВО

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании комиссии Госсовета по вопросам поддержки участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей.

Путин поручил предоставить статус ветерана бойцам СВО из числа бывших осужденных

Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, она будет отслеживать помощь ветеранам в регионах.

Председателем комиссии был назначен губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Ранее Путин поручил обеспечить всем участникам СВО право на статус ветерана, сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС
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