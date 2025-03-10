В России создали комиссию Госсовета по вопросам поддержки участников СВО
10 марта 202517:18
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании комиссии Госсовета по вопросам поддержки участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей.
Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, она будет отслеживать помощь ветеранам в регионах.
Председателем комиссии был назначен губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
Ранее Путин поручил обеспечить всем участникам СВО право на статус ветерана, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России создали комиссию Госсовета по вопросам поддержки участников СВО
- Общественник Бородин заявил, что Алла Пугачева пыталась его убить
- Мирный житель погиб в Шебекино после атаки дрона ВСУ
- В Северном море загорелся столкнувшийся с контейнеровозом танкер
- Умерла актриса Татьяна Говорова
- Человек погиб при обрушении на строительстве ж/д линии в Турции
- Российские футболисты проведут товарищеский матч со сборной Гренады
- Евгений Петросян заявил, что слухи о его смерти «явно преувеличены»
- Экс-глава МИД Украины: США разрушают мир, где сами были лидером
- Поставки продуктов из России в Африку выросли на 19%
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru